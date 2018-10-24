Баскетболист нокаутировал соперника за заброшенный мяч

Баскетболист «Капфенбург Буллс» Дэвид Самуэлс ударил сзади игрока «Раффайзен Флайерс Уэлс» в матче чемпионата Австрии по баскетболу. Видео размещено в YouTube-канале sport plus.

Баскетболист «Раффайзена» забросил мяч сверху и на некоторое время повис на кольце. Это, по всей видимости, вывело из себя Самуэлса. Американец с размаху ударил соперника со спины и отправил того в нокаут. Встреча была остановлена, а Самуэлса выгнали с площадки.

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