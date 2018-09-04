Российского баскетболиста выгнали из команды за слишком высокое мастерство

Российский баскетболист Глеб Бейгельзимер рассказал в Instagram о причине отчисления из «Чебоксарских Ястребов» перед стартом сезона в Суперлиге 2.

«Ну если честно, то я сам этого не понял, когда я спросил о причине увольнения, мне сказали так: "Уровень твоей игры выше, чем уровень команды, тебе надо найти клуб сильнее". Это было сказано при всей команде и руководстве, поэтому я ничего не придумываю сейчас», — уверяет спортсмен.

Он также заявил, что считает «свинством» увольнение игрока перед стартом сезона. Несмотря на это, баскетболист ведет переговоры с несколькими клубами.

31-летний россиянин выступает на позиции разыгрывающего защитника. Он неоднократно становился призером соревнований в третьем дивизионе. Бейгельзимер помог тобольскому «Нефтехимику» завоевать золотые медали Высшей лиги в сезоне-2013/2014.

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