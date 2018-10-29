Британия пыталась остановить похищение убитого саудовского журналиста

В Великобритании знали о готовящемся похищении журналиста Джамаля Хашкуджи, которое планировали осуществить власти Саудовской Аравии в Турции за три недели до его пропажи. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на источники в британской разведке.

По их информации, Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) перехватил переговоры сотрудников саудовской разведки в первую неделю сентября. Первоначально было не до конца понятно, что именно планируется, однако позднее удалось получить новые данные.

«Среди деталей были приказы схватить Хашкуджи и вернуть его в Саудовскую Аравию для допроса. Тем не менее оставалась возможность для альтернативных методов», — рассказал источник издания. По его словам, приказ шел из королевского окружения, однако связать его именно с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом Аль Саудом невозможно.

Указывается, что британская сторона по своим каналам попросила саудовских коллег отменить запланированную операцию, однако те предупреждение проигнорировали.

Материалы по теме «Принесите мне голову этого пса» Тело саудовского журналиста нашли, но не показали. Загадок в деле все больше

Daily Express отмечает, друг Хашкуджи, общавшийся с ним за неделю до похищения, рассказал о возможной причине произошедшего. «Он был несчастлив и нервничал. Когда я спросил его, почему он волнуется, он не очень хотел отвечать, но все равно сказал мне, что получает свидетельства использования Саудовской Аравией химического оружия», — рассказал он. По его словам, журналист намеревался получить документальное подтверждение этих фактов.

26 октября король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз рассказал о принятых мерах для раскрытия всех обстоятельств убийства Хашкуджи. По его словам, Эр-Рияд намерен привлечь виновных в убийстве журналиста к ответственности. До этого власти страны признали убийство 59-летнего журналиста преднамеренным.

Хашкуджи пропал 2 октября в Стамбуле. Он отправился в консульство Саудовской Аравии, чтобы получить недостающие бумаги для оформления развода. Из здания диппредставительства он не вышел. Считается, что его тело может находиться в колодце на территории дипмиссии.

Спустя 18 дней Эр-Рияд признал, что в здании генконсульства произошло убийство журналиста. Турецкие власти заявили, что убийство было жестоким. По данным прессы, журналиста пытали, отрезая ему пальцы, а затем обезглавили.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!