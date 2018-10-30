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В Израиле открыли инновационный центр по задумке нобелевского лауреата

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Биньямин Нетаньяху и Ван Цишань

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и вице-президент Китая Ван Цишань открыли в Тель-Авиве Израильский инновационный центр, который станет площадкой для презентации самых заметных достижений страны в области высоких технологий. Церемония прошла в рамках Израильского инновационного саммита, собравшего сотни инвесторов и предпринимателей из разных стран, в том числе основателя китайского интернет-гиганта Alibaba Джека Ма и председателя совета директоров Alphabet Эрика Шмидта, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Израильский инновационный центр расскажет необыкновенную и вдохновляющую историю Израиля как инновационной нации. Это дом оптимизма и надежды, место для сотрудничества и сосуществования всех частей израильского общества и связующее звено между Израилем и миром», — обратилась к присутствующим на церемонии голограмма бывшего президента Израиля и лауреата Нобелевской премии мира Шимона Переса, который стал инициатором создания центра незадолго до своей смерти.

Ожидается, что ежегодно инновационный центр, ставший частью Центра мира и инноваций имени Переса, будут посещать около 200 тысяч человек.

На четырех этажах выставочного комплекса посетители смогут познакомиться с главными разработками в области сельского хозяйства, энергетики, медицины, компьютерных технологий и космостроения. В частности, право разместить здесь свои стенды ежегодно будут получать около 40 стартапов, признанных лучшими по итогам конкурса израильского Минэкономики. Кроме того, гости центра смогут погрузиться в мир будущего при помощи очков виртуальной реальности или пообщаться с голограммами ученых и инноваторов, которые расскажут им о своей жизни и о том, с какими трудностями им пришлось столкнуться во время работы над своими изобретениями. При этом все аудио- и видеоматериалы будут доступны не только на иврите, но и на английском, арабском и китайском языках.

В ходе саммита Нетаньяху также вручил премию премьер-министра трем лучшим израильским стартапам по итогам года. Награды удостоились разработчик технологий по снижению потребления сахара и соли DouxMatok, создатель полностью автоматизированной платформы по расшифровке геномов Emedgene, а также работающая в области кибербезопасности компания Unbound Tech. Каждый из победителей получил приз в размере 70 тысяч шекелей (около 19 тысяч долларов США).

«Израиль — нация инноваций. И мы хотим заниматься инновациями вместе со всем миром. Это наша миссия», — подытожил премьер-министр, выступая перед участниками саммита.

Израильский инновационный саммит прошел 24-25 октября в рамках мероприятий, посвященных празднованию 70-летия основания независимого израильского государства. Его организаторами выступили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, Министерство культуры и спорта Израиля и Центр мира и инноваций имени Переса.

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