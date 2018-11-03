Футболист молодежной команды «Зенита» забил с центра поля

Нападающий молодежной команды санкт-петербургского «Зенита» Никита Симдянкин забил мяч с центра поля в матче молодежного первенства Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом». Видео опубликовал Twitter-аккаунт сине-бело-голубых.

Дальний удар удался Симдянкину в добавленное к матчу время. Форвард перебросил голкипера, вышедшего далеко из ворот. Он оформил дубль, первый мяч был забит на 39-й минуте встречи. Матч завершился победой «Зенита» со счетом 2:0.

«Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице молодежных команд РПЛ.

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