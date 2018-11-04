Путин уменьшил Сибирский федеральный округ

Бурятия и Забайкальский край переданы из Сибирского федерального округа (СФО) в состав Дальневосточного (ДФО). Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Этим же указом глава государства поручил руководителю своей администрации утвердить структуру и штатную численность аппаратов полномочных представителей президента в этих двух округах.

После исключения Бурятии и Забайкалья в составе СФО остались десять регионов: Алтай, Алтайский край, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская и Томская области, Красноярский край, Тува и Хакасия. Действующим полпредом президента в этом округе является бывший губернатор Севастополя, экс-заместитель командующего Черноморским флотом России Сергей Меняйло.

В составе ДФО отныне 11 субъектов. Помимо Бурятии и Забайкалья, это Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Еврейская автономная, Магаданская и Сахалинская области, а также Якутия и Чукотка. Дальневосточное полпредство возглавляет Юрий Трутнев, совмещающий эту должность с постом вице-премьера в правительстве России.

Федеральные округа были созданы в мае 2000 года в соответствии с указом президента Путина.

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