Полпред президента представил властям Кузбасса врио губернатора Цивилева

Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло официально представил чиновникам, главам городов и депутатам Кемеровской области Сергея Цивилева в качестве временного исполняющего обязанности губернатора. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Мероприятие началось с минуты молчания по погибшим на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.

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«Мы переживаем сложное время в связи с прошедшей трагедией. Наша задача — оказать всю помощь и поддержку пострадавшим. Наша задача — сделать все, чтоб жизнь в регионе была достойная. Свою задачу сейчас вижу в том, чтобы вникнуть во все особенности региона, во все программы. Только все вместе мы сообща сможем сделать нашу область преуспевающей и цветущей», — заявил Цивилев.

1 апреля Цивилев пообещал добиться строжайшего наказания для виновных в пожаре.

Сергей Цивилев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области 1 апреля, после отставки Амана Тулеева. Он также присутствовал на митинге, который проходил около городской администрации Кемерова. Извиняясь перед родственниками погибших, Цивилев встал на колени.

Аман Тулеев возглавлял область с 1997 года. Требования его отставки усиливались из-за состояния здоровья губернатора, которому трудно стоять без посторонней помощи, и его реплик в адрес участников митинга после пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Он заявил, что на него пришли не родственники погибших, а посторонние люди, и назвал их «бузотерами».

Пожар в торговом центре произошел 25 марта. В результате трагедии погибли 64 человека, среди которых 41 ребенок.

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