На месте сгоревшей «Зимней вишни» предложили сделать детский технопарк

Сергей Цивилев, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области, предложил создать на месте торгового центра «Зимняя вишня» детский технопарк. Об этом сообщается на сайте областной администрации в воскресенье, 1 апреля.

Эту идею Цивилев предложил мэру Кемерова Илье Середюку на своем первом совещании в должности врио главы региона. По словам мэра, жители города в данный момент решают, что появится на территории сгоревшего ТЦ.

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«Цивилев предложил включить в варианты голосования создание нового детского технопарка, в котором будет размещен мемориал», — говорится в сообщении.

Голосование на различных интернет-площадках идет четвертый день и продлится еще около двух недель. В данный момент самым популярным вариантом благоустройства указанной территории является парк с именными деревьями в память о погибших и небольшим мемориалом.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате трагедии погибли 64 человека, среди которых 41 ребенок. Уголовное дело по факту пожара расследуется по трем статьям, по делу арестованы семь человек. Как сообщал глава МЧС Владимир Пучков, здание подлежит сносу.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку 1 апреля. Он возглавлял регион с 1997 года.

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