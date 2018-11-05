Фанат обожающе взглянул на пиво и напомнил о настоящей любви

Болельщик сборной Уэльса по регби попал в трансляцию матча с командой Шотландии, когда пил пиво. Его обожающий взгляд напомнил пользователям Twitter, что такое настоящая любовь.

Во время исполнения национального гимна Уэльса фанат предпочел отпить пива, пока остальные зрители пели. Сделав глоток, мужчина посмотрел на пиво взглядом, полным любви.

«Найдите человека, который будет смотреть на вас так, как этот парень смотрит на пинту».

— Sadie Olivia Owens (@SadieOlivia_) 03 ноября 2018, 14:49

«Никто не провел этот день лучше».

«Лицо этого парня выражает настоящую любовь».

Многие пользователи также захотели попробовать пиво, которое пил этот фанат.

«Я бы попробовала то, что он пьет...»

Встреча завершилась победой сборной Уэльса со счетом 21:10.

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