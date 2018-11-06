Футболист заставил партнера лечить травму куском мяса

Футболист английского клуба «Ланкастер Сити» Том Престон попытался лечить травму с помощью куска мяса, послушав совета своего партнера Роба Уилсона. Скриншоты их переписки опубликованы в Twitter-аккаунте Soccer AM.

Престон пожаловался на боль в ноге Уилсону, перепутав его номер с телефоном клубного физиотерапевта. Уилсон решил разыграть партнера и притворился врачом. Престон пытался прикладывать лед, однако «доктор» сказал ему попробовать приложить кусок мяса.

В итоге Престон отправил отца в супермаркет, тот принес ему сырой стейк. Игрок приложил его к ноге и отправил фото Уилсону.

«Ланкастер Сити» играет в восьмом по силе дивизионе чемпионата Англии.

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