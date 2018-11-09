Американская критик Загитовой высказалась о другой российской фигуристке

Американская фигуристка Эшли Вагнер прокомментировала выступление россиянки Елизаветы Туктамышевой на этапе Гран-при в Японии. Свою реакцию Вагнер опубликовала в Instagram.

«К ее тройному акселю нет ни единого вопроса. Это самый солидный аксель из тех, что я видела на соревнованиях Елизавета — невероятно сексуальная и дерзкая! Я просто восхищена ее прокатом!» — заявила Вагнер.

Туктамышева выиграла короткую программу на соревнованиях в Хиросиме. Фигуристка набрала 76,17 балла.

Вагнер запомнилась критикой в адрес другой россиянки — Алины Загитовой. Американка нелестно отозвалась о выступлении россиянки в произвольной программе на Олимпиаде в Пхенчхане. Слова Вагнер встретили резкую негативную реакцию со стороны болельщиков и российских экспертов.

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