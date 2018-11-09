Победившая Медведеву российская фигуристка вновь стала лидером Гран-при

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева стала лидером после короткой программы на четвертом этапе серии Гран-при NHK Trophy. Соревнования транслировал телеканал «Матч ТВ».

Туктамышева набрала 76,17 балла. На втором месте расположилась японская фигуристка Сатоко Мияхара (76,08 балла). На третьем месте — еще одна японка Маи Михара с 70,38 балла.

Две другие представительницы России Алена Леонова и Мария Сотскова заняли шестое (68,22) и девятое места (60,75) соответственно.

10 ноября фигуристки представят произвольную программу. Начало соревнований в 10:40 по московскому времени.

28 октября Туктамышева одержала победу на прошедшем в Канаде Гран-при, набрав в сумме 203,32 балла. Она опередила японку Мако Ямаситу и соотечественницу Евгению Медведеву. Медведева в короткой программе Skate Canada показала худший результат в истории, заняв седьмое место.

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