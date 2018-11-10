В Японии собрались уговорить Мэйуэзера на бой с кикбоксером

Руководство японской организации Rizin не намерено оставлять попытки уговорить американского боксера Флойда Мэйуэзера выступить на предновогоднем турнире Rizin 14. Соответствующее заявление опубликовано на Yahoo.jp.

Rizin извиняется перед болельщиками за путаницу относительно боя американца против японского кикбоксера Тенсина Насукавы. Руководство заявило о попытке договориться с Мэйуэзером. О результатах встречи будет объявлено на следующей неделе.

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5 ноября генеральный директор организации Rizin Нобуки Сакакибара объявил о том, что Мэйуэзер выйдет на ринг против 20-летнего Насукавы. Однако позже, по возвращении в США, боксер заявил, что не давал соглашения на бой с японцем. По его словам, речь шла исключительно о показательном выступлении не для телетрансляции.

Вызов американцу бросил также российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов. Мэйуэзер выразил заинтересованность. Тем не менее о переговорах сторон неизвестно.

41-летний Мэйуэзер ни разу не проигрывал на протяжении профессиональной карьеры. Свою 50-ю победу подряд он одержал в бою с ирландским бойцом смешанного стиля (MMA) Конором Макгрегором.

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