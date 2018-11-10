Российские фигуристы стали лучшей парой на Гран-при в Японии

Российские фигуристы Александр Энберт и Наталья Забияко одержали победу в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при в Японии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

За свой прокат россияне получили 140,66 балла. В сумме Забияко и Энберт набрали 214,14 балла. Результат позволил паре занять первое место по итогам этапа и гарантировать себе участие в финале серии, который пройдет в Ванкувере.

Второе место заняла китайская пара Пэн Чэн и Цзинь Ян. Третьими стали американские фигуристы Крис и Алекса Шимека-Книрим.

3 ноября Энберт и Забияко стали победителями этапа Гран-при в Хельсинки. Тогда россияне набрали по итогам выступлений 198,51 балла.

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