Канадцы воспротивились Олимпиаде в своем городе и разочаровали МОК

Жители канадского Калгари выступили против проведения в городе Олимпиады-2026. Результаты неофициального референдума находятся в открытом доступе.

Голосование проводилось 13 ноября. В нем приняли участие почти 768 тысяч горожан. Им предлагалось выбрать один из двух вариантов — «за» и «против» проведения в Калгари Олимпиады. По итогам референдума 56,4 процента жителей проголосовали против участия города в борьбе за проведение зимних Игр-2026. В Международном олимпийском комитете (МОК) уже отреагировали на позицию Калгари.

Как сообщает DW, представитель МОК Скотт Хатчинсон признал, что результаты референдума разочаровали комитет. Он выразил сожаление по поводу того, что аргументы относительно социальных и спортивных выгод от проведения Олимпиады не возымели действия.

Решение о месте проведения Игр 2026 года будет принято на пленарном собрании МОК 24 июня 2019 года. После того как от борьбы за право проведения Олимпиады отказались в Калгари, остались всего две заявки: итальянские Милан/Кортина д'Ампеццо и шведский Стокгольм.

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