Путин назвал приемлемую для России цену на нефть

Президент России Владимир Путин рассказал о том, какая цена на нефть устроит государство. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 15 ноября.

«Нужна оптимальная цена и для производителей, и для потребителей», — отметил российский лидер.

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Он уточнил, что приемлемой ценой можно считать 70 долларов за баррель. Вместе с тем, указал Путин, расходы российского бюджета рассчитываются исходя из цены около 40 долларов, что дает запас прочности.

12 ноября Путин впервые прокомментировал осенний топливный кризис, когда цены на бензин резко пошли вверх. Глава государства потребовал от правительства сохранения рыночных условий при введении ограничений. Президент также отметил, что нефтяные компании, работающие на экспорт, не должны стремиться извлечь сверхприбыль на внутрироссийском рынке.

В июне в ходе прямой линии Путин признал существование проблем в этой отрасли. Тогда он выразил мнение, что скачки цен связаны с неправильным регулированием.

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