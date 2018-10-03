Путин назвал виновника роста цен на нефть

Президент России Владимир Путин сказал, что если бы обсуждал с американским президентом Дональдом Трампом причину роста цен на нефть, то указал бы ему, где искать виновника. Как передает РИА «Новости», по мнению российского президента, ситуацию спровоцировал сам Трамп.

«У нас была очень хорошая встреча с президентом США в Хельсинки, но, если бы мы с ним затронули тему, которую сейчас обсуждаем, я бы ему сказал, что, если ты хочешь найти виновника роста цен на нефть, Дональд, тебе нужно посмотреть в зеркало», — заявил Путин.

Ранее нефтетрейдеры заявляли, что после введения США эмбарго на поставки нефти из Ирана цены вырастут до 100 долларов за баррель.

Полноформатная встреча глав двух государств состоялась 16 июля в президентском дворце в Хельсинки. Стороны заявили, что довольны переговорами. В частности, Трамп назвал встречу одной из лучших в своей жизни. По его словам, на ней говорили «о многих великих вещах».

Перед встречей секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что стороны также могут обсудить ситуацию на мировом рынке нефти. При этом он уточнил, что вряд ли этот вопрос будет главным, поскольку есть более значимые темы.

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