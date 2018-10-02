Украина начала запасаться нефтью для чрезвычайных ситуаций

На Украине решили создать стратегический запас нефти и нефтепродуктов на случай чрезвычайных ситуаций, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Государственного агентства резерва Вадима Мосийчука.

Он сообщил, что в настоящее время готовится законопроект, согласно которому в стране должен храниться девяностодневный стратегический запас нефти и нефтепродуктов. Этот резерв может быть использован во время чрезвычайных ситуаций. Предполагается, что 70 процентов запасов будет контролировать государство через отдельное агентство с независимым наблюдательным советом. Агентство будет создано Госрезервом. Оставшиеся 30 процентов передадут на хранение частным компаниям.

Всего речь идет о хранении 2 миллионов тонн нефти, уточнил Мосийчук. Расходы на создание необходимой инфраструктуры составят 2,5 миллиарда долларов. Частично они будут покрыты за счет кредитных ресурсов ЕС.

До 2014 года основные объемы сырой нефти поставлялись на Украину из России. Сейчас нефть идет в страну в основном из Азербайджана, Алжира и Ирана. Готовые нефтепродукты поставляются из Белоруссии.

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