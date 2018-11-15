Мощнейший вирус-вымогатель вернулся и захватил компьютеры по всему миру

Мощный вирус WannaCry, атаковавший в 2017 году компьютеры по всему миру, стал в последние месяцы самым распространенным вирусом-вымогателем. Об этом сообщили эксперты «Лаборатории Касперского» в своем отчете.

По подсчетам аналитиков, в последние месяцы WannaCry занимает первое место по количеству атак на компьютеры клиентов компании. Доля нападений с помощью этого вируса составляет почти 29 процентов от общего числа.

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Второе место после WannaCry по распространенности занимают новые версии трояна GandCrab. Эта программа-вымогатель атаковала чуть более 12 процентов компьютеров.

Также в число вирусов-«лидеров» специалисты внесли известные шифровальщики Crysis, Shade, PolyRansom и Cryakl. Последний занимает третью строчку вирусного рейтинга — с его помощью совершено почти девять процентов нападений.

Последним громким нападением компьютерного вируса WannaCry стала атака на авиастроительную компанию Boeing. Обновленная версия вредного ПО затронула некоторые системы организации.

Наиболее известная атака WannaCry произошла в мае 2017 года. Неизвестные киберпреступники заблокировали информацию на компьютерах по всему миру, потребовав выкуп. Распространение вируса удалось остановить спустя сутки. Тогда ущерб от кибератаки был оценен в один миллиард долларов. Эксперты уверены, что за созданием WannaCry стоит группировка Lazarus, деятельность которой связывают с правительством Северной Кореи.

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