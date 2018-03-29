Вирус-вымогатель WannaCry атаковал Boeing

Американская авиастроительная компания Boeing подверглась нападению компьютерного вируса WannaCry. Об этом сообщает газета The Seattle Times.

В компании отметили, что важное оборудование, которое используется для производства самолетов, не пострадало. По словам главного инженера Boeing Майка Вандервела, были опасения, что вирус может нанести урон программному обеспечению бортовых компьютеров, однако они оказались преувеличенными.

Материалы по теме «Это самая массовая атака в истории» Кто стоит за заразившим весь мир и проникнувшим в сети МВД вирусом-вымогателем

В итоге вредоносное ПО затронуло небольшое количество систем. Сообщается, что вирус, использовавшийся для хакерской атаки Boeing, оказался обновленной версией WannaCry.

Вирус WannaCry начал активно распространяться в мае 2017 года. Неизвестные хакеры блокировали информацию на компьютерах и требовали выкуп в размере от 300 до 600 долларов. Распространение вируса-вымогателя удалось приостановить случайно спустя сутки. По данным экспертов, глобальная кибератака с использованием вируса WannaCry нанесла ущерб на один миллиард долларов.

Президент компании Microsoft Брэд Смит предположил, что за вирусом стоит правительство Северной Кореи.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!