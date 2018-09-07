Раскрыта схема поимки виновника масштабного заражения компьютеров по всему миру

Правительство США раскрыло методы своего расследования в отношении хакера Пака Джина Кека, ответственного за распространение вируса WannaCry в 2017 году. Об этом сообщает Bloomberg.

Сообщается, что следы киберпреступлений Кека удалось обнаружить в его аккаунтах бесплатных почтовых служб. К примеру, ящик на Gmail он использовал как для обычных ежедневных дел, так и для фишинговых атак и других преступлений в сети.

Власти США выдвинули обвинения против гражданина Северной Кореи. Предполагается, что он может быть членом хакерской группировки Lazarus. «Уровень и масштаб киберпреступлений, которые заявлены в иске, ошеломляют и оскорбляют всех, кто уважает верховенство закона и кибернормы, принятые ответственными государствами», — заявил помощник генерального прокурора Отдела национальной безопасности Джон Демерс (John Demers).

Ранее министерство финансов США ввело санкции в отношении Кека и компании Chosun Expo Joint Venture, сотрудником которой он являлся. Правительство считает его виновным не только в распространении WannaCry, но и в кибератаке на инфраструктуру компании Sony в 2014 году. Чиновники предполагают, что Кек связан с правительством КНДР.

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Атака на Sony Pictures привела к краже нескольких фильмов и выведению из строя аппаратуры компании. Среди полученных хакерами кинолент был боевик «Интервью», рассказывающий выдуманную историю о журналистах, убивающих диктатора Ким Чен Ына. Вирус-вымогатель WannaCry поразил компьютеры по всему миру в 2017 году. Он вывел из строя не только устройства рядовых пользователей, но и затронул государственные предприятия и бизнес-концерны.

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