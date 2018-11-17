Попавший под следствие в Монако российский миллиардер отказался бросать «Монако»

Бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, находящийся под судебным контролем в Монако и в настоящий момент пребывающий в Москве, рассказал, что не планирует отказываться от управления футбольным клубом «Монако». Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается ФК "Монако", Дмитрий Рыболовлев не имеет планов по продаже клуба и намерен продолжать поддерживать его развитие, как он всегда это делал, начиная с момента приобретения клуба в 2011 году», — заявил представитель бизнесмена Дмитрий Чечкин.

По его словам, бизнесмен не собирается комментировать ход дела. «Однако господин Рыболовлев категорически отрицает любые предположения о том, что он мог быть причастен к каким-либо неправомерным или предосудительным действиям», — отметил он.

Рыболовлев был задержан 6 ноября по требованию прокуратуры княжества Монако. Его подозревают в коррупции, «торговле влиянием» и соучастии в этих преступлениях. В его апартаментах в Монте-Карло прошли обыски, ведется расследование.

На данный момент бизнесмен находится в Москве. Он освобожден под условие судебного контроля и не ограничен в перемещениях, но обязан являться по повестке на допрос.

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