Спустя 40 лет у почтальона Печкина появится женщина

В мультсериале «Новое Простоквашино» появится новый персонаж. Об этом рассказал директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев. передает РИА Новости.

По замыслу сценаристов, у почтальона Печкина завяжутся романтические отношения с няней младшей сестры Дяди Федора. Релиз серий с новым персонажем назначен на 2019 год.

10 октября «Союзмультфильм» опубликовал на своем YouTube-канале очередную серию «Нового Простоквашино», в которой Шарик узнал правду об отце, а «почтальон Печкин знает чуть больше».

В начале апреля «Союзмультфильм» выпустил первый эпизод мультсериала «Возвращение в Простоквашино», продолжения советской трилогии «Трое из Простоквашино». Писатель Эдуард Успенский, автор сценария оригинальных серий и повести «Дядя Федор, пес и кот», раскритиковал создателей мультфильма и обратился в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет из-за «грубой переработки его произведений».

Первая серия «классического» Простоквашино вышла на экраны 40 лет назад, в 1978 году.

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