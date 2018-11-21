Кокорин и Мамаев расплатились с побитым водителем

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев выплатили компенсацию пострадавшему от них водителю телеведущей Ольги Ушаковой. Об этом сообщил ТАСС.

Близкий к следствию источник агентства рассказал, что футболисты урегулировали вопрос с водителем, компенсировав моральный и материальный ущерб. Деньги перечислены на специально открытый счет, что может послужить как смягчающее обстоятельство в суде.

19 октября суд отказал Мамаеву в досрочном освобождении. Апелляция защиты игрока была отклонена без рассмотрения.

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Мамаев и Кокорин являются фигурантами трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». Они пробудут под стражей до 8 декабря. 19 октября апелляции защиты игроков о смене меры пресечения были судом отклонены. Задержание Кокорина и Мамаева состоялось 10 октября.

8 октября футболисты стали зачинщиками двух драк в Москве. Сначала они избили водителя телеведущей Ушаковой, а затем от их рук пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак и генеральный директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

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