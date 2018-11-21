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Выплату Кокориным и Мамаевым денег избитому водителю опровергли

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Александр Кокорин

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не выплатили компенсацию избитому ими водителю телеведущей Ольги Ушаковой. Об этом агентству «Москва» рассказала адвокат Кокорина Татьяна Стукалова.

«Я такой информации не знаю, она не соответствует действительности», — сказала она.

Ранее 21 ноября ТАСС со ссылкой на свой источник сообщил, что футболисты урегулировали вопрос с водителем, компенсировав моральный вред и материальный ущерб. Деньги якобы были перечислены на специально открытый счет, что могло послужить как смягчающее обстоятельство в суде.

Мамаев и Кокорин находятся в СИЗО «Бутырка». Они являются фигурантами трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». Они пробудут под стражей до 8 декабря.

8 октября футболисты стали участниками двух драк в Москве. Сначала они избили водителя Ушаковой, а затем от их рук пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак и генеральный директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

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