«Спартак» перевернул матч за две минуты и победил

Московский «Спартак» провел первый матч под руководством Олега Кононова и одержал победу над «Крыльями Советов» со счетом 3:1 в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Все голы встречи были забиты во втором тайме. Сперва на 49-й минуте отличились гости. Форвард «Крыльев» Сергей Корниленко замкнул навес партнера. «Спартак» усилиями Софьяна Ханни отыгрался на 59-й минуте. А на 61-й Лоренсо Мельгарехо вывел москвичей вперед, сделав счет 2:1. На 90-й минуте бразильский форвард красно-белых Луис Адриано увеличил преимущество хозяев.

12 ноября «Спартак» объявил о подписании контракта с Кононовым. Ранее специалист работал в других российских клубах: «Арсенале», «Ахмате» и «Краснодаре». На своем посту он сменил испанца Рауля Рианчо, который, в свою очередь, исполнял обязанности наставника красно-белых после ухода итальянца Массимо Карреры.

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