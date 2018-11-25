Тарасова заступилась за Медведеву

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова обвинила прессу в травле фигуристки Евгении Медведевой. Ее слова приводит «Говорит Москва».

«У меня волосы встают дыбом от того, что я читаю. Просто накинулись, как на живое мясо. Что люди могут знать об этом? Отчего уходят, расстаются с тренером, отчего уезжают… Такая идет травля в ее сторону, самая настоящая... И уж прямо наши журналисты настолько осведомленные, уж так они знают технику, так они знают ее взгляд», — заявила Тарасова.

По словам тренера, критика прессы неоправдана. «Пишут (в агентстве "Р-Спорт" вышла статья под заголовком "Злой взгляд Медведевой. Зачем ей эта старая привычка?"), что взгляд у нее такой злой. Да чтоб они провалились на месте! Откуда у нее злой взгляд? У нее взгляд, к сожалению, растерянный», — отметила она.

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24 ноября Медведева впервые в карьере не попала в финал Гран-при. Фигуристка заняла четвертое место на этапе во Франции.

После соревнований россиянка высказалась о негативе, исходящем от болельщиков. По словам Медведевой, она не понимает, за что ее называют предательницей и ненавидят в соцсетях.

В мае 2018-го Медведева покинула тренера Этери Тутберидзе и переехала в Канаду, где начала работу под руководством местного специалиста Брайана Орсера.

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