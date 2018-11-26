Поклонник боевых искусств прокатился на велосипеде с копьем и угодил за решетку

Видео: scmp.com

Поклонник знаменитого китайского полководца времен династии Хань (206 до н.э. — 220 н.э.) прокатился на велосипеде с боевым копьем. Об этом сообщает South China Morning Post.

В сети было опубликовано видео, на котором молодой человек едет по дороге на велосипеде в городском округе Чжэньцзян (провинция Цзянсу). В руках у него было копье, которым он размахивал, выполняя боевые приемы. Полиция арестовала мужчину, которым оказался 20-летний местный житель по фамилии Бай, и конфисковала оружие.

Родственники Бая заявили, что тот страдает от психического расстройства, однако какой у него диагноз, не уточнили.

Как удалось выяснить полиции, Бай купил копье в интернет-магазине. Он был большим поклонником полководца Чжао Юня, жившего во времена поздней Хань и ранней эпохи Троецарствия. Чжао Юнь — знаменитая фигура в китайском фольклоре, предания о нем передавались из поколения в поколение на протяжении веков. Он упоминается в одном из четырех классических китайских романов «Троецарствие». Полководец также является одним из основных персонажей в серии видеоигр Dynasty Warriors. Карточка с его именем есть в коллекционной карточной игре Magic: The Gathering.

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