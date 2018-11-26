В Китае власти скрыли десятки тонн утекших в море ядовитых отходов

Власти одного из китайских городских округов в 10 раз занизили данные об утечке нефтехимических отходов в море. Об этом сообщает South China Morning Post.

Правительство Цюаньчжоу (провинция Фуцзянь), известного рыбной промышленностью, подтвердило утечку 69 тонн нефтеполимерной смолы типа С9 в море, в то время как изначально сообщалось о семи тоннах. Двоих чиновников уволили за халатность, еще семь человек, причастных к произошедшему, арестованы.

Как стало известно следствию, в ночь перед аварией 4 ноября труба, по которой отходы попадали из танкера на завод, была переполнена, что привело к утечке 32 тонн. Кроме того, руководство нефтеперерабатывающего завода предоставило неверную информацию о том, сколько всего С9 было в танкере. Из-за этого, как отмечает SCMP, в море вылилось еще около 30 тонн вещества.

Жители Цюаньчжоу с 4 ноября жаловались на плохое самочувствие, тошноту и рвоту после появления странного запаха, исходящего от воды. Другие жители рыбацкого города получили ожоги после прикосновения к рыболовным снастям, отравленным загрязненной морской водой. В результате инцидента в больницы попали 52 человека, рыбаки понесли урон в миллионы долларов, пишет газета. Спустя несколько дней после утечки власти заверили граждан, что загрязнение неопасно.

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