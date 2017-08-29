Власти Техаса предупредили жителей о возможной утечке химикатов из-за урагана

Власти Техаса предупредили жителей районов Ла-Порте и Шоракрс о возможной утечке химических веществ вследствие разрушительного урагана «Харви». Об этом сообщает агентство Reuters.

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Указанные районы расположены примерно в 40 километрах от Хьюстона. Населению рекомендуется не покидать свои дома, а также отключить кондиционеры.

В свою очередь, агентство Associated Press сообщило о повреждениях на двух крупных нефтехранилищах. Так, из нефтехранилища компании Kinder Morgan объемом 150 тысяч баррелей произошла утечка, которую удалось остановить благодаря защитной дамбе. Вторая утечка случилась на нефтехранилище компании Karbuhn Oil Company. Точное количество вытекшей нефти не сообщается.

«Харви» обрушился на Техас в ночь на 26 августа. Сначала ему присвоили четвертую категорию опасности, потом снизили до уровня тропического шторма. Погибли по меньшей мере десять человек. Ранее агентство Bloomberg подсчитало, что убытки от урагана могут достичь 100 миллиардов долларов.