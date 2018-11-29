Неймар вошел в историю Лиги чемпионов

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар стал самым результативным бразильским футболистом за всю историю Лиги чемпионов. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В матче пятого тура группового этапа против «Ливерпуля» 26-летний форвард отличился на 37-й минуте, увеличив преимущество парижан до 2:0. (На момент написания новости счет во встрече 2:1).

— Adriano Del Monte (@adriandelmonte) 28 ноября 2018, 20:46

Для Неймара гол стал 31-м в Лиге чемпионов. Форвард обогнал бывшего полузащитника «Милана» и мадриского «Реала» Кака, на счету которого 30 забитых мячей. На третьем месте среди бразильцев идет экс-футболист «Барселоны» и «Милана» Ривалдо, у которого в активе 27 голов.

Неймар перешел в ПСЖ летом 2017-го за рекордные 222 миллиона евро. В составе парижан футболист становился чемпионом Франции и обладателем Кубка страны в сезоне-2017/18.

До этого нападающий выступал за «Барселону». С каталонцами бразилец выигрывал Лигу чемпионов и дважды Ла Лигу.

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