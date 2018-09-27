Неймар намазался кремом во время матча и стал мишенью для насмешек

Нападающий парижского ПСЖ Неймар намазал лицо кремом в перерыве матча с «Реймсом» и попал на видео. Запись опубликована в Twitter-аккаунте Goal.

«Солнцезащитный? Увлажняющий? Крем от морщин? Звезда ПСЖ Неймар позаботился о своем лице в перерыве», — отмечается в посте.

Пользователи сети принялись подшучивать над футболистом в комментариях. «Ким Кардашьян от футбола», — поиронизировал один. «Кекс? Пирог? Кокаин?» — посмеялся другой. «Он скорее рекламный мальчик, нежели футболист. Ему больше пристало заботиться о лице», — раскритиковал игрока третий юзер.

Матч 7-го тура чемпионата Франции ПСЖ — «Реймс» состоялся 26 сентября в Париже и завершился победой первой команды со счетом 4:1. Неймар забил один гол с пенальти.

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