Гол в добавленное время довел комментатора до сумасшествия

Футболист клуба «Аль-Фейха» Хонатан Гомес забил мяч на 92-й минуте в матче 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Ахли», чем вызвал бурную реакцию комментатора встречи. Видео появилось на портале Sports.ru.

Комментатор в течение трех минут праздновал гол, в конце концов, сорвав себе голос криками.

«Аль-Ахли» повел в счете на 69-й минуте после гола Умара ас-Сума. На 92-й минуте Гомес поразил ворота соперника мощным ударом в верхний угол и сравнял счет во встрече.

Матч завершился со счетом 1:1. «Аль-Ахли» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, «Аль-Фейха» расположился на десятом месте.

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