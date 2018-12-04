Черчесов высказался о Кокорине и Мамаеве

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с дебошем футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Слова специалиста приводит ТАСС.

«История, безусловно, прискорбная, но она могла приключиться и с артистом, и с фигуристом, и, извините, с журналистом», — сказал Черчесов. По мнению тренера, скандал получил такой резонанс из-за личности участников. Он выразил надежду на то, что вскоре эта ситуация разрешится. Также Черчесов отметил, что Кокорин и Мамаев должны были успеть сделать выводы.

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«Другое дело, как все будет выглядеть через призму юридической буквы, умные люди ведь что говорят: если не знаешь, как быть, поступай по закону», — заключил тренер.

Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО «Бутырка» и пробудут там как минимум до 8 декабря. Футболисты — фигуранты трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». 29 ноября СМИ писали, что следствие будет просить суд оставить спортсменов в СИЗО до 8 февраля 2019 года.

8 октября футболисты стали зачинщиками двух драк в Москве. Сначала они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а затем напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

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