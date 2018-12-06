Футболист наказал вратаря голом «за шиворот» с центра поля

@saintmirrenfc / Twitter

Полузащитник шотландского «Сент-Миррена» Адам Хэммилл отметился голом с центра поля в матче с «Хибернианом». Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте клуба.

На шестой минуте встречи футболисты «Сент-Миррена» отобрали мяч в районе центрального круга. Хэммилл поднял голову, увидел, что вратарь соперника слишком далеко вышел из ворот, и нанес удар. Мяч залетел голкиперу за спину и оказался в сетке.

Гол Хэммилла не помог «Сент-Миррену» одержать победу — матч закончился со счетом 2:2.

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