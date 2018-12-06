Освобожденный Давидыч обратился к толпе

Блогер Эрик Давидыч (Китуашвили), который ранее решением суда был освобожден от уголовной ответственности за истечением срока давности, обратился к встречающим его друзьям и поклонникам у следственного изолятора №1 («Матросская Тишина»). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Невероятно устал, невероятный стресс, очень тяжело. Мозги в кучу соберу — выйду на связь. Каждого из вас целую и обнимаю за то, что вы пришли сюда, поддержали и делали прикольно. Это стоит очень дорого», — сказал он.

Эрик Китуашвили был задержан 22 февраля 2016 года по обвинению в страховых мошенничествах. Сам он считает, что уголовное преследование стало реакцией на критику в адрес чинов МВД и ГИБДД и его активную гражданскую позицию.

Основанием для пересмотра дела блогера стало то, что за время, прошедшее от вынесения приговора до сегодняшнего дня, по двум эпизодам, за которые Китуашвили был осужден, истек срок давности (срок привлечения к уголовной ответственности).

В апреле 2018 года Европейский суд по правам человека признал арест Давидыча (в феврале 2016 года) незаконным и присудил ему 2100 евро компенсации. Такое же решение принял Верховный Суд России в октябре 2018 года.

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