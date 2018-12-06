Блогера Давидыча встретили из «Кремлевского централа» концертом

Автоблогера Эрика Давидыча (Китуашвили), который ранее решением суда был освобожден от уголовной ответственности за истечением срока давности, друзья и поклонники встретили у следственного изолятора №1 («Матросская Тишина»). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы продолжаем дальше, здесь под небосводом мы ждали Эрика целых три года», — зачитывает под бит один из присутствующих. Остальные собравшиеся поддерживают его возгласами «Эрик! Эрик!»

Основанием для пересмотра дела блогера стало то, что за время, прошедшее от вынесения приговора до сегодняшнего дня по двум эпизодам, за которые Китуашвили был осужден, истек срок давности (срок привлечения к уголовной ответственности).

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