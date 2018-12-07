Блогер Давидыч рассказал о жизни «Кремлевского централа» и планах на будущее

Блогер Эрик Давидыч (Китуашвили), освобожденный ранее решением суда от уголовной ответственности, в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» рассказал о своих планах на будущее. По его словам, он больше не будет прежним Эриком.

Основатель сообщества «Смотра.ру» заявил, что теперь он другой человек, и не уверен, будет ли заниматься тем, чем занимался раньше. Блогер отметил, что планируется заняться здоровьем, одеждой и проводить больше времени с семьей.

Адвокат Эрика Давидыча Сергей Жорин рассказал, что, когда блогера перевели в «Кремлевский централ» (следственный изолятор №1), отбывать наказание стало проще. «Там внутри все происходит так, как прописано в законе. Там все четко. Нет мобильников, запрещенки. Стало легче. Он там провел почти три года, самый древний постоялец "Кремлевского централа"», — отметил адвокат.

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По словам Жорина, Давидыч был старейшиной, общался с бизнесменом Сергеем Полонским, мэрами, губернаторами, крупными контрабандистами и наркобаронами. «В кремлевском централе сидят люди непростые. Это все резонансные, знаковые дела. И расхитители бюджета. Думаю, Эрик в таком окружении набрался ума-разума и стал еще злее и опаснее», — добавил адвокат.

Эрик Китуашвили был задержан 22 февраля 2016 года по обвинению в страховых мошенничествах. Сам он считает, что уголовное преследование стало реакцией на критику в адрес чинов МВД и ГИБДД и его активную гражданскую позицию.

Ранее 6 декабря суд освободил блогера от уголовной ответственности. Основанием для пересмотра дела стало то, что за время, прошедшее от вынесения приговора до сегодняшнего дня, по двум эпизодам, за которые Китуашвили был осужден, истек срок давности (срок привлечения к уголовной ответственности).

В апреле 2018 года Европейский суд по правам человека признал арест Давидыча (в феврале 2016 года) незаконным и присудил ему 2100 евро компенсации. Такое же решение принял Верховный Суд России в октябре 2018 года.

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