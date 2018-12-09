Загитову травмировал кабель

Российская фигуристка Алина Загитова споткнулась о кабель и получила травму перед произвольным прокатом в финале Гран-при. Об этом во время трансляции соревнований юниорок рассказал исполнительный директор Федерации фигурного катания Канады Тэд Бартон. Запись трансляции доступна на YouTube-канале юниорского Гран-при.

По его словам, тренерский штаб намеревался снять Загитову с соревнований, но сама фигуристка настояла на продолжении борьбы. В итоге ей наложили лед на поврежденную ногу, и она выступила с произвольной программой.

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Загитова показала второй результат, получив от судей 226,53 балла по сумме короткой и произвольной программ. Победу одержала 16-летняя японка Рика Кихира, набравшая 233,12 балла. Третьей стала другая россиянка Елизавета Туктамышева (215,32 балла).

Загитова — действующая олимпийская чемпионка. Кроме того, ученица Этери Тутберидзе побеждала на чемпионате Европы этого года.

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