Воробьев рассказал о стиле работы подмосковных властей

Депутатский корпус Московской области активно работает с местными жителями, заявил губернатор Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом регионального правительства в понедельник, 10 декабря. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

В первую очередь Воробьев упомянул съезд «Единой России», который прошел в минувшие выходные. Мероприятие посетил президент Владимир Путин.

«Президент еще раз сделал акцент на ответственности и важности реализации национальных проектов, на качестве работы муниципальной и региональной власти. Акцент на то, что работа с жителями и постоянный диалог, отсутствие высокомерия и надменности в работе власти является обязательным и приоритетным», — сказал он.

Губернатор заверил, что власти всех уровней Подмосковья активно взаимодействуют с гражданами. «Этот стиль будет нами использоваться в работе и дальше», — подчеркнул Воробьев.

Также в ходе совещания Воробьев отметил работу ведомств, курирующих программы капитального ремонта. По его словам, в этом году была проделана огромная работа.