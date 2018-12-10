В Москве обнаружили засилье несуществующих ЖК

Осень 2018 года оказалась отмечена большим объемом нового предложения новостроек: на рынок вышло 30 жилых комплексов, половина из которых существует только на бумаге. Об этом говорится в материалах «БЕСТ-Новострой», имеющихся в распоряжении редакции «Ленты.ру»).

12 ЖК из числа выведенных в продажу осенью 2018-го относятся к массовому сегменту, 14 — к бизнес- и премиум-классу. Еще 4 проекта — это элитные жилые комплексы. При этом 15 новых ЖК из 30 — так называемые бумажные комплексы, существующие только в виде проекта.

Еще 10 проектов осени находятся на нулевом этапе строительной готовности, отметили в компании, подчеркнув, что доля проектов со сроком ввода в эксплуатацию через 3-4 года превышает таким образом 80 процентов.

«Продажи в новостройках зачастую открываются еще до начала строительных работ, это нормальная практика. Но сегодня столь существенная доля таких комплексов, включая даже элитные, обусловлена прежде всего тем, что девелоперы торопятся получить разрешение на строительство и запустить свои проекты до вступления в силу изменений в сфере долевого строительства, — пояснила Ирина Доброхотова, председатель совета директоров «БЕСТ-Новострой». — В этом случае они смогут вести реализацию квартир и апартаментов по старым правилам, то есть с привлечением денег физлиц без открытия эскроу-счетов».

Ранее эксперты платформы bnMAP.pro подсчитали, что с января по ноябрь 2018 года доля сделок с новостройками на этапе котлована, то есть до фактического начала строительства, в столице выросла более чем вдвое: с 813 до 1846 договоров покупки жилья.

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