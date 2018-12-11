Тренер Макгрегора пригрозил от него отказаться

Тренер Конора Макгрегора Джон Кавана оценил вероятность прекращения сотрудничества с ирландским бойцом смешанного стиля (ММА). Его слова приводит MMA Fighting.

Кавана отметил, что Макгрегору придется приложить определенные усилия, чтобы убедить его снова с ним поработать. «Мне нравится наш совместный путь, но мне потребуются веские причины, чтобы его продолжить», — сказал специалист.

По его словам, Макгрегор обещал провести третий бой с американцем Нэйтом Диасом. «Реванш с Хабибом [Нурмагомедовым] — тоже хорошо. Но если он выберет другого соперника, я пожелаю ему удачи и пойду своей дорогой», — подытожил Кавана.

Кавана — один из самых авторитетных тренеров в Ирландии. Помимо Макгрегора, он тренирует еще нескольких спортсменов, выступающих в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Кроме тренерской деятельности, Кавана занимает пост президента Ассоциации ММА Ирландии.

Макгрегор работал с Каваной на протяжении всей профессиональной карьеры. На его счету 21 победа и 4 поражения. Он тренируется в зале Straight Blast Gym в Дублине. В октябре Макгрегор вернулся в октагон после годичной паузы и проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову в бою за титул UFC в легком весе. Оба бойца поучаствовали в потасовке после поединка, их дальнейшую судьбу определит Атлетическая комиссия штата Невада.

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