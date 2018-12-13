Трамп отменил традиционную вечеринку для журналистов

Президент США Дональд Трамп отменил ежегодный прием для журналистов, который проводится в Белом доме по случаю Рождества. Об этом сообщает Fox News.

Телеканал отметил, что администрация при этом не отказывается от других праздничных мероприятий, на которые также приглашаются некоторые журналисты. В то же время официально о том, что рождественский вечер не состоится, в Белом доме пока не сообщали.

Fox News сообщает, что традиция отменяется из-за все более спорных отношений Трампа с крупными информационными ресурсами. При этом такое решение вряд ли кого-то шокирует, учитывая постоянные нападки президента на журналистов и «фейковые новости», а также негативное освещение работы его администрации.

В этой связи вспоминается и отзыв аккредитации у журналиста CNN Джима Акосты после того, как он поспорил с главой государства во время пресс-конференции. Пропуск мужчине восстановили после подачи заявления в суд.

Материалы по теме Верховный твитокомандующий Как мировые лидеры правят при помощи микроблогов

Обычно на ежегодный прием приглашались журналисты, освещающие работу Белого дома, а также репортеры из Вашингтона и Нью-Йорка. Какое-то время назад из-за числа гостей приходилось даже проводить два мероприятия: одно для печатной прессы, другой для вещательных компаний.

Журналистам позволяют приводить с собой жену, члена семьи, друга или коллегу. Все они могут бродить по украшенному к Рождеству особняку. На приеме им устраивают шведский стол, а изюминкой мероприятия считается выход президента к гостям и его длительные фотосессии со всеми желающими. Обычно они занимают несколько часов.

Ранее Трамп дважды отказывался принимать участие в ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома. В то же время рождественский прием в 2017 году состоялся, однако на нем президент и первая леди не позировали для снимков. Тогда Трамп лишь ненадолго появился с женой Меланией и произнес несколько приветственных слов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!