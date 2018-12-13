США решили бороться с «хищнической» Россией в Африке

США намерены противостоять быстро растущему влиянию Китая и России в Африке. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон, передает Reuters.

«Китай и Россия быстро расширяют свое финансовое и политическое влияние в Африке. Они намеренно и агрессивно направляют свои инвестиции в регион, чтобы получить конкурентное преимущество над Соединенными Штатами», — сказал он, выступая в Heritage Foundation.

По словам Болтона, Москва развивает отношения на этом континенте, «не уделяя должного внимания верховенству закона». Он также утверждает, что Россия продает странам оружие и энергию в обмен на голоса в ООН, что «удерживает у власти диктаторов, подрывает мир и безопасность и противоречит интересам африканского народа».

Советник указал, что китайские инвестиционные проекты в Африке пронизаны коррупцией. По его словам, Пекин использует взятки, непрозрачные соглашения и стратегически использует долг государств, чтобы удерживать их в плену своих желаний и требований.

Болтон считает, что «хищническая практика» Москвы и Пекина сдерживает экономический рост африканских стран и угрожает их экономической независимости. Кроме того, она создает климат для насильственных конфликтов и распространения терроризма. Он также отметил, что США ведут дела гораздо более прямолинейно. В этой связи Вашингтон намерен развивать экономические связи с регионом, чтобы создавать возможности для американского бизнеса и защищать независимость стран Африки, а также интересы национальной безопасности США.

В ноябре стало известно, что США переведут военный контингент из Африки из-за угрозы, исходящей от России и Китая. Около 700 бойцов антитеррористических подразделений планируется переместить в другие места в ближайшие несколько лет.

В октябре сообщалось, что европейские министры иностранных дел решили усилить военную поддержку ЦАР, чтобы противодействовать влиянию России на положение дел в стране.

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