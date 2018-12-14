Тренер «Реала» нашел плюсы в разгроме от ЦСКА

Главный тренер мадридского «Реала» Сантьяго Солари назвал разгромное поражение от московского ЦСКА в Лиге чемпионов полезным. Слова специалиста приводит AS.

Солари отметил, что его штаб проанализировал поединок. Также он сказал, что некоторым футболистам из стартового состава был необходим отдых, а игровые минуты получили те, кто не проходит в основу. «Мы оказались первыми в группе, и это главное. Но, честно говоря, мы бы хотели выиграть», — признался аргентинский специалист.

Материалы по теме Попрощались по-королевски ЦСКА разгромил «Реал», но не попал в Европу. Как и чемпион России

Встреча состоялась в Мадриде 12 декабря и завершилась поражением хозяев со счетом 0:3. Несмотря на этот результат, «Реал» вышел в плей-офф с первого места. ЦСКА же не смог пробиться даже в Лигу Европы, заняв в таблице группы G последнее, четвертое место.

После матча испанские СМИ раскритиковали игроков мадридского клуба за безразличие, с которым они играли против ЦСКА. Журналисты заметили, что запасные игроки, вышедшие на поле, показали свою несостоятельность перед болельщиками.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!