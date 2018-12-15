Испанские клубы открестились от Неймара

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар принял решение остаться в чемпионате Франции. Об этом сообщает le10sport.

По информации издания, никто из заинтересованных в футболисте клубов не согласился платить бразильцу 36 миллионов евро за сезон. Именно такую зарплату 26-летний форвард получает в парижской команде.

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В подписании контракта с Неймаром были заинтересованы испанские топ-клубы. В сентябре 2018-го газета El Mundo Deportivo сообщала, что форвард рассчитывает вернуться в «Барселону». Бразилец якобы обращался к руководству команды с просьбой инициировать его переход из-за конфликтов с уругвайским нападающим Эдинсоном Кавани.

Газета Don Balon писала, что на трансфере форварда также настаивал президент «Реала» Флорентино Перес . Бразилец был готов выступать за сливочных в случае, если команду покинет капитан Серхио Рамос.

Неймар перешел в ПСЖ летом 2017-го за рекордные 222 миллиона евро. В текущем сезоне форвард провел 19 матчей, забил 16 мячей и отдал восемь голевых передач.

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