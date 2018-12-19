Спорт
 
Последние новости
В России принят закон о репостах
Раскрыта переписка европейских дипломатов о Путине и ядерных боеголовках
34-летняя певица упала на машине в Дунай и умерла
Украина назвала победой зависимость от МВФ
Потрошение «Союза МС-09» прошло «наугад»
Чекисты поймали полковника МВД на взятке в 1,5 миллиона долларов
Похитители лишили московское метро буквы «М» и попались 
Старик после смерти оставил соседской девочке подарки на годы вперед
Российского полицейского арестовали за групповое изнасилование в участке
Указ Путина о доступном жилье признали недостижимым
Новости партнеров

Медведева соскучилась по России

Перейти в «Мою Ленту»
Евгения Медведева

Российская фигуристка Евгения Медведева в Instagram-аккаунте поделилась эмоциями после возвращения в Россию.

Спортсменка приехала в Саранск для участия в чемпионате страны. Медведева опубликовала видео с видом на город, особенно отметив «Пятерочку», Fix Price, «Булочную» и «Почту России». Фигуристка заявила, что соскучилась по России.

В мае 2018-го Медведева прекратила сотрудничество с российским тренером Этери Тутберидзе и переехала в Канаду для работы с Брайаном Орсером. После переезда фигуристка рассказывала об отличиях между российским и канадским образом жизни. Спортсменка отмечала, что в Торонто более спокойная и доброжелательная атмосфера.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 19 по 23 декабря в Саранске. Женские соревнования начнутся 21 декабря. По информации YouTube-канала TheSkatingLesson, Медведева покажет в Саранске новую короткую программу под музыку из оперы Tosca Джакомо Пуччини.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Медведева оценила первое выступление в России после отъезда
Новый тренер Медведевой рассказал о недостатке ее подготовки в России
Медведева нашла преимущество Канады перед Россией
Другие материалы рубрики
Спорт00:08Сегодня
Алина Загитова

Накатят по полной

Загитова и Медведева встретятся впервые в сезоне. Чемпионат России будет жарким
12:33Сегодня

40-летний Дацюк захотел в НХЛ

07:42Сегодня

Нурмагомедов отказался разделять русских и кавказцев

13:25 7 декабря

Звезды английского футбола устроили вечеринку с веселящим газом и 70 девушками

Спорт00:0913 декабря

Попрощались по-королевски

ЦСКА разгромил «Реал», но не попал в Европу. Как и чемпион России
10:11Сегодня

Хоккеист НХЛ в кровь разбил лицо сопернику

22:3818 декабря

Кафельников отрекся от противного «Спартака» и оградил детей от порнографии

00:40 8 декабря

Судья попал в больницу после нападения российского хоккеиста во время матча

Спорт20:0018 декабря

Пушки к бою

«Арсенал» и «Тоттенхэм» сойдутся в лондонском дерби. На что поставить?
00:29Сегодня

Не знающий поражений в UFC россиянин узнал имя следующего соперника

19:2518 декабря

Мамаев счел позором решение судьи оставить его и Кокорина в «Бутырке»

02:08 9 декабря

Загитова упустила победу в финале Гран-при

Россия
«Оно появляется, когда гаснет свет»
Кто и зачем возвращает жизнь в заброшенные российские кинотеатры
«Чем реже болезнь — тем она дороже»
Тысячи россиян страдают редкими заболеваниями. Но получить лечение могут не все
«Чувствую, меня тошнит, перед глазами все плывет»
Врач из Крыма боролась за права пациентов. За это ее сделали уборщицей
«Все у нас хорошо, но дальше так жить нельзя»
Сочная отбивная, макарошки и *** без соли — главные цитаты 2018 года
В Кемеровской области снежные горки покрасили белой краской из-за угольной пыли
Названы основные темы пресс-конференции Путина
Подмосковье и Китай подписали «Меморандум о сотрудничестве» хоккейных школ
Все материалы
Мир
«Мы можем помочь наладить отношения с США»
Израильский политик о дружбе с Россией, террористах и Сирии
Раскрыта переписка европейских дипломатов о Путине и ядерных боеголовках
Трамп пообещал изысканно отгородиться от Мексики
Премию мира захотели дать за название Македонии
Ответственному за резню сербу запретили ехать в США
«Человека убивали за неправильную считалочку»
От Чечни до Украины: он прошел все войны бывшего СССР и готов о них рассказать
Солдаты Европы
Евросоюзу нужна своя армия. Потеснит ли она НАТО?
Все материалы
Бывший СССР
Александр ЛукашенкоЗаймутся делом
Лукашенко выбьет деньги из безработных. Они заплатят больше за газ и воду
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Спасение украинцев от вымирания возложили на бывших президентов
Первый президент Украины рассказал о быстрой кончине России
Маленькая революционная страна
Армяне прогнали старую власть и выбрали новую. Но остались с прежними проблемами
Украинская церковь заявила о независимости от Константинополя
Медвежья угроза
Русские фильмы и сказки напугали прибалтов кремлевской пропагандой
Все материалы
Экономика
Поднять целину
Россия хочет освоить гектары земли. Почему пример надо брать с Канады?
«Не буди лихо, пока оно тихо»
Экологические налоги и меры по улучшению климата вызывают протест во всем мире
«В следующие пять лет будет взрыв чрезвычайных ситуаций»
Единственный способ избежать катастрофы — переход на метод альткотельной
Указ Путина о доступном жилье признали недостижимым
Названы главные проблемы российской экономики
Безработица в России вырастет почти на 40 процентов
Эстонцев с доходом ниже 520 евро признали бедными
Все материалы
Силовые структуры
Солдат неудачи
Он воевал в Донбассе, любил Гитлера и продавал наркотики. Теперь его ждет тюрьма
«Ты что, мразь, жив еще?»
Сотрудники ФСБ годами держали в страхе нефтяную столицу России
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Средняя взятка в России превысила полмиллиона рублей
У «цапка»-крабоеда нашли личный мангал
Банде брата бывшего футболиста «Зенита» дали 90 лет
Судье по делу Кокорина и Мамаева пригрозили расправой
Все материалы
Наука и техника
«От неандертальцев мы унаследовали аллергию и шизофрению»
Почему наши предки выжили и захватили всю планету
Остановите Землю!
Осьминоги под экстази, скрещивание овцы с человеком и другие дикие открытия года
Пристегните шары
Государственные перевороты, климатическое оружие и турбо-коровы: Just Cause 4
Потрошение «Союза МС-09» прошло «наугад»
Названо неожиданное условие долгой жизни
SpaceX привлечет 500 миллионов долларов для спутникового интернета
Все материалы
Спорт
Алина ЗагитоваНакатят по полной
Загитова и Медведева встретятся впервые в сезоне. Чемпионат России будет жарким
Медведева соскучилась по России
Хоккеист НХЛ в кровь разбил лицо сопернику
Нурмагомедов отказался разделять русских и кавказцев
Не знающий поражений в UFC россиянин узнал имя следующего соперника
Кафельников отрекся от противного «Спартака» и оградил детей от порнографии
Пушки к бою
«Арсенал» и «Тоттенхэм» сойдутся в лондонском дерби. На что поставить?
Все материалы
Культура
Синдром отмены
Посадки рэперов, запреты фильмов и фейковые изнасилования: главные скандалы года
Ну и ню
Обнаженное тело на снимках Хельмута Ньютона и Дэвида Линча
Черные короли
Обратная сторона Нью-Йорка на снимках афроамериканского фотографа
34-летняя певица упала на машине в Дунай и умерла
Народный артист Украины Петр Ластивка погиб при пожаре в своей квартире
Названы лучшие российские сериалы года
Умерла режиссер «Пробуждения» и «Большого»
Все материалы
Интернет и СМИ
Как работал, так и заработал
Счастье в СССР показали американцам. Советскому человеку рассказать о нем забыли
На заместителя главреда «Эха Москвы» напал мужчина с пистолетом
«Меня могут застрелить»
Дети калечат родителей, девушки оголяются перед геймерами. Все ради этой игры
Ведущий столкнулся с «худшим гостем на свете» и велел ему заткнуться
Водитель Гусмана обвинил замглавреда «Эха Москвы» в нападении
Дибров открестился от передачи про «заразный» рак и поверивших в него россиян
Комик обнажился ради пародии на откровенный снимок Дженнифер Лопес
Все материалы
Ценности
Дефилейная часть
Скандалы, интриги, увольнения: как дизайнеры портят себе карьеру
Куда там волхвам!
Гид по подаркам: ценные вещи для дорогих людей
Цари горы
Дворцы над облаками и «половина богатства мира». Как жили Далай-ламы
Гошу Рубчинского обвинили в домогательствах к подростку
Как развивается самый громкий скандал в мире русской моды
Покупатели ополчились на бренд из-за тел моделей
Раскрыта любимая поза Меган Маркл для фотографий
Названа самая стильная одежда 2018 года
Все материалы
Путешествия
Господи, спаси
Ведьмы, Иисус и нищета. Как и чем живет народ Ганы?
Спустились с ковчега
От черного туфа к зеленому винограду — сокровища Армении
«Казалось, она зайдет в мою комнату с ножом»
Россиянка съездила в Англию и столкнулась с яростью деревенских британцев
Неудачная посадка самолета в экстремальных погодных условиях попала на видео
Замерзший на Колыме испанец высказал мнение о россиянах
Пензенский аэропорт вознамерились назвать в честь любимого писателя Путина
Пассажир самолета назвал соседку «куском сала» и поплатился
Все материалы
Из жизни
Сьюзи ГудоллГонка безумцев
Они мечтали обогнуть Землю и разбогатеть. Один сошел с ума, другой пошел ко дну
Отдых строгого режима
У них так много работы, что они прячутся в тюрьме. И платят за это
Красота и джаз
Кто такая новая «Мисс Вселенная» и чем она живет
Леопард утащил трехлетнего ребенка в лес на глазах у матери
В китайском городе запретили Рождество
Посетитель ресторана нашел жемчужину в блюде и обогатился
Пятиметровый питон обвил пожарного на глазах у школьников
Все материалы
Установите это немедленно!
Десять современных технологий в автомобиле, которые здорово облегчают нам жизнь
Тачки 2
Самые чудные автомобили самой странной гоночной серии мира — вторая часть
Porsche для бедных
Бюджетное купе, универсал и другие безумные версии нового Porsche 911
Лучшие двигатели года
Пикапы против электромобилей — неожиданные итоги конкурса 2018 года
Стали известны сроки появления в России обновленного Honda Pilot
Ford построил конуру с системой активного шумоподавления
Кен Блок выпустил юбилейную, десятую «Джимхану»
Все материалы
Дом
Была не была
Дешевая ипотека в России появилась и стремительно исчезла. Чего ждать теперь?
Золото партии
Квартиры в хрущевках стремительно дорожают. Есть ли смысл их покупать?
Восемнадцать плюс
В Москве есть квартиры дешевле 20 тысяч в месяц. Где и как их искать?
В Москве заметили рост цен на старые квартиры
Ипотека ушла в минус
Рублевка подешевела
Названы места Подмосковья с самой дорогой землей
Все материалы