Медведева соскучилась по России

Российская фигуристка Евгения Медведева в Instagram-аккаунте поделилась эмоциями после возвращения в Россию.

Спортсменка приехала в Саранск для участия в чемпионате страны. Медведева опубликовала видео с видом на город, особенно отметив «Пятерочку», Fix Price, «Булочную» и «Почту России». Фигуристка заявила, что соскучилась по России.

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В мае 2018-го Медведева прекратила сотрудничество с российским тренером Этери Тутберидзе и переехала в Канаду для работы с Брайаном Орсером. После переезда фигуристка рассказывала об отличиях между российским и канадским образом жизни. Спортсменка отмечала, что в Торонто более спокойная и доброжелательная атмосфера.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 19 по 23 декабря в Саранске. Женские соревнования начнутся 21 декабря. По информации YouTube-канала TheSkatingLesson, Медведева покажет в Саранске новую короткую программу под музыку из оперы Tosca Джакомо Пуччини.

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