SpaceX привлечет 500 миллионов долларов для спутникового интернета

Компания SpaceX собирается привлечь 500 миллионов долларов для создания сети спутникового интернета Starlink. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Сообщается, что действующие акционеры SpaceX, а также инвестиционная компания Baillie Gifford & Co согласились купить новый выпуск акций за 186 долларов за бумагу. По информации источников издания, официально о сделке может стать известно до конца года.

На данный момент прибыль от проекта спутникового интернета к 2025 году оценивается в 30 миллиардов долларов.

Программа обеспечения глобального доступа к интернету Starlink, анонсированная SpaceX в январе 2015 года, предполагает запуск на орбиту высотой 1110—1325 километров 4425 аппаратов, а на высоту 335—346 километров — 7518 аппаратов. Масса каждого спутника — 386 килограммов. Заявляемая пропускная способность канала связи составит один гигабит в секунду на одного пользователя. В проект Alphabet и Fidelity Investments вложили 1 миллиард долларов.

Потенциальным конкурентом Starlink считаются европейский проект OneWeb, а также российская «Сфера».

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