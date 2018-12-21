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Медведева отказалась общаться с прессой после провала на чемпионате России

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Российская фигуристка Евгения Медведева отказалась общаться с прессой после короткой программы на чемпионате России. Об этом сообщает РИА Новости.

Фигуристка прокомментировала свое неудачное выступление только Первому каналу, который владеет правами на показ соревнований. Медведева отказалась отвечать на вопросы других журналистов и посоветовала им обратиться к ее агенту.

После короткой программы спортсменка занимает лишь 14-е место из 18 возможных, заработав 62,24 балла. Медведева упала с двойного акселя и совершила еще несколько ошибок во время катания. На чемпионате России фигуристка представляла новую короткую программу.

Лидером соревнований стала Алина Загитова, набравшая 80,62 балла. Второе место заняла 14-летняя Александра Трусова (74,96). На третьем месте расположилась Алена Косторная (74,40 балла).

Произвольная программа у женщин пройдет 22 декабря. По итогам соревнований станет известен состав команды, которая выступит на чемпионате Европы.

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