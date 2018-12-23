Авиационных спецагентов пересадили ближе к туалетам

Администрация транспортной безопасности США приняла решение размещать агентов Федеральной службы воздушных маршалов на гражданских рейсах в хвостовой части лайнеров. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Ранее маршалы, не отличающиеся от обычных пассажиров, должны были занимать места в носовой части самолетов, чтобы пресекать попытки преступников проникнуть в кабину пилотов. Однако после того, как кабины стали дополнительно укреплять, эта функция маршалов оказалась бесполезна.

В итоге было принято решение пересадить агентов назад, чтобы они могли наблюдать за всеми пассажирами во время полета. Изменения вступят в силу 28 декабря.

Все ли маршалы будут размещаться у туалетов, неизвестно. Собеседники телеканала выразили опасения, что в экстренной ситуации агентам будет трудно пересечь весь самолет по узким рядам между сиденьями.

До терактов 11 сентября в США было лишь 32 авиационных маршала, и работали они преимущественно на международных рейсах. После терактов власти США объявили о значительном расширении штата агентов. Из 250 тысяч соискателей было отобрано несколько тысяч человек. Точное число агентов является секретной информацией.

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