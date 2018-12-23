Путешествия
 
Последние новости
Найдены тела восьми погибших в шахте «Уралкалия» рабочих
Немецкая песня президента Туркмении покоробила пользователей сети
Блогер уличил Нурмагомедова в рекламе разврата и был вынужден извиняться
Протестующие «обезглавили» Макрона
В Индонезии предупредили о большом числе жертв из-за удара цунами
Чиновники Брянской области оскандалились с отдыхом своих детей
Розыгрыш украинского митрополита-раскольника пранкерами появился в сети
Первый грабитель банка на острове посреди Ледовитого океана оказался россиянином
В Одессе нашли цистерну со скелетами
Новости партнеров

Авиационных спецагентов пересадили ближе к туалетам

Перейти в «Мою Ленту»

Администрация транспортной безопасности США приняла решение размещать агентов Федеральной службы воздушных маршалов на гражданских рейсах в хвостовой части лайнеров. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Ранее маршалы, не отличающиеся от обычных пассажиров, должны были занимать места в носовой части самолетов, чтобы пресекать попытки преступников проникнуть в кабину пилотов. Однако после того, как кабины стали дополнительно укреплять, эта функция маршалов оказалась бесполезна.

В итоге было принято решение пересадить агентов назад, чтобы они могли наблюдать за всеми пассажирами во время полета. Изменения вступят в силу 28 декабря.

Все ли маршалы будут размещаться у туалетов, неизвестно. Собеседники телеканала выразили опасения, что в экстренной ситуации агентам будет трудно пересечь весь самолет по узким рядам между сиденьями.

До терактов 11 сентября в США было лишь 32 авиационных маршала, и работали они преимущественно на международных рейсах. После терактов власти США объявили о значительном расширении штата агентов. Из 250 тысяч соискателей было отобрано несколько тысяч человек. Точное число агентов является секретной информацией.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Exclusive: TSA planning major shift in air marshal operations
Американский воздушный маршал забыла пистолет в туалете самолета
В США воздушного маршала арестовали за непристойное поведение
Путешествия
Путешествия00:0122 декабря

Пингвин всегда прав

Птицы, таблетки и волны. Как россиянин съездил на каникулы в Антарктиду
18:3611 декабря

Журналист «Ленты.ру» побывал в Чечне и получил по заслугам

00:5522 декабря

Россия ответила на ультиматум США

19:1521 декабря

США выдвинули России очередной ультиматум

ПутешествияПартнерский материал

Книга в полет

S7 Airlines делает перелеты интеллектуальными
14:0624 ноября

Более двух миллионов россиян придумали новые имена для аэропортов

07:2121 декабря

Самолет рухнул на футбольное поле в США

14:5321 декабря

Очередную туристку изнасиловали в Индии

Путешествия00:0620 декабря

Вернулись не все

Россияне забыли об Америке и покорили Турцию. Куда еще они ездили весь год?
14:1520 декабря

Международный аэропорт закрыли из-за активности беспилотников

12:3421 декабря

Падение самолета с миллионерами сняли изнутри

13:5214 декабря

В российских поездах появятся вагоны для одиноких

Россия
«Много из Донецка пацанов пропало. Все бухают и воруют»
Его жена и сын погибли в обстреле. Он сбежал в Россию, стал бомжом и прославился
В России появился закон о защите животных
Теперь у них есть права. Что это означает?
«Страна богатая, но совесть-то надо иметь»
Доедающий *** без соли дедушка из Бийска о КГБ, Ельцине и жизни в России
Рабочие на шахте «Уралкалия» лишились шансов выжить
Найдены тела восьми погибших в шахте «Уралкалия» рабочих
Оставленные без света дагестанские селяне перекрыли дороги в Махачкале
Чиновники Брянской области оскандалились с отдыхом своих детей
Все материалы
Мир
На крыльях смерти
30 лет назад спецслужбы взорвали самолет с людьми. Тайна до сих пор не раскрыта
В Индонезии предупредили о большом числе жертв из-за удара цунами
Протестующие «обезглавили» Макрона
Трамп доверил остатки ИГ другим странам
Спецпредставитель Трампа поспорил с ним и уволился
Правительство США частично прекратило работу
В США не смогли доказать вмешательство России в промежуточные выборы
Все материалы
Бывший СССР
Владимир Путин и Петр Порошенко«Мы расстаемся окончательно и бесповоротно»
Отношения между Россией и Украиной перешли на новый уровень. Они кончились
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Немецкая песня президента Туркмении покоробила пользователей сети
Розыгрыш украинского митрополита-раскольника пранкерами появился в сети
Пятая часть населения Украины покинула страну
В Киеве задумались об объявлении войны России
Пранкеры разыграли лидера украинских раскольников
Все материалы
Экономика
Новый поворот
Власти Китая решили ускорить экономику закручиванием гаек. Вышло не очень
В России отключили первый в мире энергоблок РБМК
Поднять целину
Россия хочет освоить гектары земли. Почему пример надо брать с Канады?
В Европе задумали отказаться от Sukhoi Superjet
Подсчитаны потери богатейших россиян в 2018 году
Названы главные неудачники среди миллиардеров
«Нафтогаз» предупредил о проблемах с закупкой газа
Все материалы
Силовые структуры
Дамская масть
Эти женщины стали легендами преступного мира СССР. Их уважали воры-мужчины
Солдат неудачи
Он воевал в Донбассе, любил Гитлера и продавал наркотики. Теперь его ждет тюрьма
«Это жуткое место стоит стереть с лица Земли»
Главная тюрьма Москвы хранит кровавые тайны. Ее решили закрыть навсегда
Предполагаемый насильник дознавательницы из Уфы заговорил
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянин украл новогодние подарки и раздал их детям
Российские полицейские избили подростка и его отчима-инвалида
Все материалы
Наука и техника
Потеряли стыд
Главные смартфоны года: от «Яндекса» и Xiaomi до iPhone с Huawei
Пристегните шары
Государственные перевороты, климатическое оружие и турбо-коровы: Just Cause 4
Со дна постучали
Подземный мир, дети-мутанты, новые органы и другие главные открытия 2018 года
Живая слизь решила математическую задачу на миллиарды лет
Найдены следы самого древнего политического убийства
В США заявили об успешном испытании Россией гиперзвуковой ракеты «Циркон»
«От неандертальцев мы унаследовали аллергию и шизофрению»
Почему наши предки выжили и захватили всю планету
Все материалы
Спорт
«Они же живые, не машины!»
Загитова и Медведева наконец встретились на одном катке. И обе проиграли
Блогер уличил Нурмагомедова в рекламе разврата и был вынужден извиняться
Продажный хитрец
Он стал миллионером на торговле друзьями и помог Роналду спастись от налогов
Загитова и Медведева остались без медалей на чемпионате России
Ковальчук вернулся на лед и отметился голом с острого угла
Победивший на чемпионате России фигурист отказался усложнять программы
«Реал» стал клубным чемпионом мира и превзошел «Барселону»
Все материалы
Культура
«Время, отведенное человечеству, истекает»
Что Стивен Хокинг знал о братьях по разуму и конце света
«Надо что-то менять в оркестре»
Олег Новиков о слиянии «Эксмо» и АСТ, смерти книжных и первом Bentley
Лидер группы «Бумбокс» сравнил Россию с черной дырой
Синдром отмены
Посадки рэперов, запреты фильмов и фейковые изнасилования: главные скандалы года
«Нецензурная брань и непристойные изображения»
Они боролись с системой, их сажали в тюрьму. Теперь за них сражаются музеи
В России выпустят неизвестный альбом Цоя
В Африке взбунтовались из-за фразы из «Короля Льва»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Советское — значит отличное!»
В СССР придумали идеального человека и показали его народу, соседям и врагам
«Уважаемый, я вызываю уголовную полицию!»
Малахов вверг телевидение в кромешный ад. Россияне отказываются это терпеть
Крики и кресты
Голый протест, эхо войны и детские слезы на лучших снимках года
Названы самые популярные коты года
В Великобритании заговорили о Третьей мировой войне с Россией
На российском телевидении принялись рассказывать о заразности рака
Предсказан повтор керченского инцидента в Арктике
Все материалы
Ценности
Фото: Gareth Fulle / WPA Pool / Getty ImagesУ королевы за пазухой
Дворцы, слуги и пиры: роскошная жизнь священников англиканской церкви
Куда там волхвам!
Гид по подаркам: ценные вещи для дорогих людей
Дефилейная часть
Скандалы, интриги, увольнения: как дизайнеры портят себе карьеру
Тереза Мэй отвергла драгоценности Дональда Трампа
В России начали торговать тарелками с Путиным за 32 тысячи рублей
Неподобающее платье гостьи на свадьбе взбесило невесту
Лысая модель впервые снялась для журнала Playboy
Все материалы
Путешествия
Пингвин всегда прав
Птицы, таблетки и волны. Как россиянин съездил на каникулы в Антарктиду
Господи, спаси
Ведьмы, Иисус и нищета. Как и чем живет народ Ганы?
Вернулись не все
Россияне забыли об Америке и покорили Турцию. Куда еще они ездили весь год?
Авиационных спецагентов пересадили ближе к туалетам
Россия ответила на ультиматум США
США выдвинули России очередной ультиматум
Самолет рухнул на футбольное поле в США
Все материалы
Из жизни
Маменькины сынки
Молодежь не умеет стирать, готовить и убирать. Кто зарабатывает на этом?
Отдых строгого режима
У них так много работы, что они прячутся в тюрьме. И платят за это
Сьюзи ГудоллГонка безумцев
Они мечтали обогнуть Землю и разбогатеть. Один сошел с ума, другой пошел ко дну
Первый грабитель банка на острове посреди Ледовитого океана оказался россиянином
Красота и джаз
Кто такая новая «Мисс Вселенная» и чем она живет
Иностранец попытался ограбить банк на пустынном полярном острове
Рабочий выиграл сотни тысяч долларов и купил наркотики
Все материалы
Диэлектрик
Сможет ли электрический кроссовер Audi e-tron бросить вызов Тесле Model X и Ягуару I-Pace?
Не узнаю вас в гриме
Непринятые варианты дизайна известных автомобилей
Вагоновожатый
Пять вопросов к новому универсалу Kia Ceed, который теперь стал просто огромным
Установите это немедленно!
Десять современных технологий в автомобиле, которые здорово облегчают нам жизнь
Стали известны российские цены на новый Ranger Rover Evoque
Mercedes-Benz открыл дилерский центр для детей
Porsche придумала систему слежения за классическими машинами
Все материалы
Дом
Усадьба БыковоЛучше сверху
Хрущевки, дворцы и самолеты в снегу — жизнь за МКАД может быть красивой
Золото партии
Квартиры в хрущевках стремительно дорожают. Есть ли смысл их покупать?
Танцуй отсюда
Рублевка больше не рай для олигархов. Их ждут в другом месте
Квартиросъемщика заперли в сундуке за долги
Приезжие потеснили москвичей на рынке элитных особняков
Российский мэр не платил за услуги ЖКХ и разгневал губернатора
Заявившая о ненужности молодежи чиновница захотела четвертую квартиру
Все материалы